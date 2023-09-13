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Глава МИД Мьянмы посетит РФ для переговоров с Лавровым

Захарова: глава МИД Мьянмы Тан Све посетит РФ для переговоров с Лавровым

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Francis Mascarenhas/Reuters

Министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Мьянмы Тан Све посетит Россию 13-15 сентября и проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, Тан Све прибудет в Россию с рабочим визитом. Его встреча с Лавровым запланирована на 14 сентября.

Захарова уточнила, что министры намерены обсудить состояние и перспективы продвижения отношений между Российской Федерацией и Мьянмой, в том числе политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, сотрудничество в области обороны, безопасности, гуманитарной отрасли.

На прошлой неделе министр промышленности Мьянмы Чарли Тан сообщил, что Нейпьидо планирует подписать соглашение с Москвой в области туризма.

Чиновник подчеркнул, что сотрудничество России и Мьянмы сейчас находится на очень хорошем уровне и быстро развивается

Ранее Мьянме передали два российских истребителя.

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