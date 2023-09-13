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Политолог объяснил желание Армении ратифицировать Римский статут

Политолог Марков: присоединение Армении к МУС говорит о враждебности к России

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Желание Армении ратифицировать Римский статут (основополагающий документ Международного уголовного суда (МУС) — «Газета.Ru») свидетельствует о враждебной политике Еревана в отношении России. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Он (премьер-министр Армении Никол Пашинян — «Газета.Ru») понимает, что Карабах ему придется отдать Азербайджану, и хочет получить выгоду от этого. Поэтому в ближайшее время он будет провоцировать Азербайджан и обвинять во всем Россию, чтобы воспользоваться фрустрацией армянского общества и резко увести Армению из союзников России», — пояснил Марков.

Он добавил, чту МУС является коррумпированной организацией, которая подчиняется спецслужбам США и Великобритании. В связи с желанием Еревана присоединиться к ней, эксперт предложил приостановить участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Пашинян при этом заявлял, что предполагаемая ратификация Арменией Римского статута не направлена против России. Армянский лидер подчеркивал, что присоединение к МУС связано с ситуацией на границе республики с Азербайджаном.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не отдавала Карабах Азербайджану.

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