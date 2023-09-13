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В Кремле заявили, что переговоры Путина и Ким Чен Ына ограничатся одним днем

Песков: переговоры Путина и Ким Чен Ына будут однодневными и завершатся сегодня

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Алексей Никольский/РИА Новости

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына ограничатся одним днем и завершатся 13 сентября. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Сегодня завершатся», — отметил представитель Кремля.

Встреча проходит на космодроме Восточный в Амурской области. Лидеры уже успели пообщаться с участием делегаций и тет-а-тет. Песков ранее пояснил, что в повестке дня переговоров вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические и культурные связи, а также геополитическая ситуация в мире.

13 сентября Путин дал официальный обед в честь Ким Чен Ына. В его меню вошли салат из утки с инжиром и нектарином, пельмени с камчатским крабом.

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, член Молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин перечислил возможные цели приезда Ким Чен Ына в Россию.

Ранее В Кремле ответили на «окрики» США по поводу военного сотрудничества РФ и КНДР.

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