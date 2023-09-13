Захарова обвинила Францию в издевательстве над российскими журналистами

Париж не принес официальных извинений за недопуск российской журналистки на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона в Индии. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, передает РИА Новости.

На прошлой неделе дипломат заявляла, что на саммите «Большой двадцатки» (G20) представители команды Макрона отказали в допуске на пресс-конференцию «в грубой форме» главному редактору Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерине Надольской.

По словам Захаровой, этот инцидент можно было бы списать на случайность, если бы такое было впервые, однако этот случай является проявлением многолетнего процесса издевательства над российскими журналистами во Франции.

Представитель МИД РФ называла случай с Надольской примером расовой дискриминации и нарушения основополагающих принципов демократии, поскольку журналистке отказали в участии в пресс-конференции только потому, что она из России.

Ранее журналисты на G20 выстраивались в очередь за фото с флагом России.