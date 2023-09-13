Москва заявила Баку демарш из-за заявлений о выборах в новых регионах РФ

Российская сторона заявила Азербайджану дипломатический демарш из-за заявлений МИД страны касательно выборов в новых регионах России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

«По дипломатической линии перед азербайджанской стороной проведен демарш. Мы высказали все по этому поводу», — сказала Захарова.

По словам представителя МИД России, подобные высказывания неприемлемы и не отвечают характеру союзничества.

«Мы исходим из того, что в Баку должны относиться к вопросу территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики», — подчеркнула она.

Ранее МИД Азербайджана заявил о «нелегитимности выборов в новых регионах России».

Врио губернатора региона Евгений Балицкий ранее заявил, что мнение экспертов с Запада о состоявшихся выборах в новых регионах России не интересует жителей Запорожской области.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.