Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил слова Зеленского об отсутствии хеппи-энда для Украины

Политолог Васильев: Зеленский пытается вызвать сочувствие у Запада

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Политический обозреватель Александр Васильев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью британскому изданию Economist о том, что происходящее в его стране — «не фильм со счастливым концом». По мнению эксперта, в присущей украинскому лидеру актерской манере он пытается вызвать сочувствие у Запада.

«Он [Зеленский] выбрал себе новую драматическую роль. Но это не тот случай, когда маленькому человеку для победы над целой зловещей империей достаточно бросить в лаву кольцо. Он и сам прекрасно понимает, что чудесным образом ситуация не разрешится, поэтому прикладывает максимум усилий, чтобы вызвать у западной аудитории сочувствие и сопереживание», — сказал Васильев.

Он также обратил внимание, что Зеленский никогда не пытался подогнать свой образ под образ профессионального политика.

В интервью британским журналистам Зеленский призвал не ждать от контрнаступления ВСУ хеппи-энда. Он заявил, что за время военных действий Украина потеряла многих людей. Президент странны в очередной раз напомнил, что боевые действия на границе с Россией — «это не фильм». В то же время украинские военные рассказали NYT об успехах российской армии в продвижении к Купянску в Харьковской области. Что происходит в зоне боевых действий — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский упрекнул ООН в отсутствии единства в вопросе давления на Москву.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях