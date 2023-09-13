Политолог объяснил слова Зеленского об отсутствии хеппи-энда для Украины

Политический обозреватель Александр Васильев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью британскому изданию Economist о том, что происходящее в его стране — «не фильм со счастливым концом». По мнению эксперта, в присущей украинскому лидеру актерской манере он пытается вызвать сочувствие у Запада.

«Он [Зеленский] выбрал себе новую драматическую роль. Но это не тот случай, когда маленькому человеку для победы над целой зловещей империей достаточно бросить в лаву кольцо. Он и сам прекрасно понимает, что чудесным образом ситуация не разрешится, поэтому прикладывает максимум усилий, чтобы вызвать у западной аудитории сочувствие и сопереживание», — сказал Васильев.

Он также обратил внимание, что Зеленский никогда не пытался подогнать свой образ под образ профессионального политика.

В интервью британским журналистам Зеленский призвал не ждать от контрнаступления ВСУ хеппи-энда. Он заявил, что за время военных действий Украина потеряла многих людей. Президент странны в очередной раз напомнил, что боевые действия на границе с Россией — «это не фильм». В то же время украинские военные рассказали NYT об успехах российской армии в продвижении к Купянску в Харьковской области. Что происходит в зоне боевых действий — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский упрекнул ООН в отсутствии единства в вопросе давления на Москву.