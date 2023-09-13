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Лавров предрек провал попыткам Запада протащить резолюцию против КНДР в СБ ООН

Лавров: Западу не удастся провести резолюцию против КНДР в СБ ООН

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Sergei Bobylyov/Reuters

Отказ Запада заниматься урегулированием на Корейском полуострове перечеркивает попытки протащить резолюцию против КНДР в СБ ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам министра, Запад переносит на юг Корейского полуострова элементы своих стратегических сил. Он напомнил о разговорах, чтобы ядерное оружие разместить на юге Корейского полуострова, в Южной Корее и Японии.

»<…> отказ заниматься любыми мерами политического характера ставит крест на любых дальнейших попытках протащить в Совете Безопасности резолюцию о санкциях», — указал глава дипведомства.

9 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече лидеров стран группы МИКТА (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия), выступил за реформирование Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что международные организации надо сделать демократичными и эффективными.

Ранее Ким Чен Ын выступил в поддержку Путина и борьбы России с империализмом.

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