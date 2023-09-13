Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

КНДР запустила две баллистические ракеты, которые упали в Японском море

Минобороны Японии: баллистические ракеты КНДР пролетели 350 и 650 км

close
100%
Минобороны России

КНДР запустила две баллистические ракеты, они упали в акватории Японского моря. Об этом сообщило Минобороны Японии.

По данным военного ведомства, ракеты пролетели 350 и 650 км. Боеприпасы упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. В Минобороны обратили внимание, что ракеты могли иметь изменяемую траекторию полета. Власти Японии проводят анализ с целью подтверждения соответствующих данных.

О запуске двух, предположительно, баллистических ракет 13 сентября проинформировала японская береговая охрана. Японские власти призвали все морские и воздушные суда следить за информацией и в случае обнаружения упавших фрагментов, не приближаясь к ним, информировать службу безопасности.

Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракет. Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно объявил на пресс-конференции в Токио, что «решительный протест КНДР» выразили по линии посольства в Пекине.

Ранее Северная Корея провела имитацию тактического ядерного удара.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях