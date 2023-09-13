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Захарова обвинила власти Армении в попытке подменить факты в ситуации с Карабахом

Захарова: Россия никогда не была и не будет врагом Армении

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MFA Russia/Global Look Press

Реакция России на заявления руководства Армении была вызвана их неточностью и попыткой «подменить факты их отражением». Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Таким образом дипломат в том числе объяснила приглашение в российский МИД армянского посла Вагаршака Арутюняна.

Захарова заявила, что это не РФ признавала за Азербайджаном права на Нагорный Карабах, это сделало руководство Армении, и теперь армянскому народу решать, как к этому относиться.

При этом она подчеркнула, что Еревану не следует возлагать вину и ответственность за собственные решения на Москву. Представитель МИД РФ заверила, что Россия никогда не была врагом Армении и никогда не будет.

В начале сентября в интервью итальянской газете La Repubblica премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его стране не стоило рассчитывать только на Россию в сфере безопасности. По его словам, РФ сама нуждается в вооружении и сейчас не может обеспечить потребности республики, которая уже «вкусила горькие плоды» своей ошибки.

Также армянский премьер заявил, что Москва отдаляется от региона, что, возможно, приведет к тому, что однажды в Армении «могут проснуться и увидеть», что России больше здесь нет.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.

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