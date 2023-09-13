В японском кабмине произошли кадровые изменения

В Японии сменились главы министерства иностранных дел и минобороны — об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передаетТАСС.

Новым главой японского внешнеполитического ведомства назначена Ёко Камикава, до этого трижды занимавшая пост министра юстиции. Известно, что Камикава лично подписывала указы о приведении в исполнение 13 смертных приговоров членам японской террористической секты «Аум синрикё» (террористическая организация, запрещена в РФ) — в том числе ее основателю Сёко Асахаре.

Главой минобороны Японии назначен Минору Кихара, который до этого не занимал министерских постов. Кихара ранее был советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности и парламентским заместителем министра обороны в 2013 году.

В остальном структура кабинета министров Японии не изменилась.

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