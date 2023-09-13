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Посольство США попросило польские СМИ содействовать возвращению украинцев на родину

Посольство США призвало СМИ Польши агитировать украинцев вернуться на родину

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Global Look Press

Американское посольство в Варшаве призвало польские СМИ распространять среди живущих в стране граждан Украины идею о возвращении на родину. Об этом говорится в документе, который был опубликован на сайте Госдепартамента США.

Так, генконсульство США в Кракове стремится содействовать подробному освещению местными и региональными СМИ Польши возвращения украинских семей на родину.

В документе отмечается, что польские журналисты, осветившие и продвинувшие историю о возвращении гражданина на родину, достойны получения гранта. Госдепартамент США предлагает оказать финансовую поддержку участникам семинаров по созданию статей, способствующих возвращению из Польши украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что Будапешт не намерен выдавать Киеву военнообязанных беженцев с Украины и передавать данные о них. Каждый прибывающий в Венгрию гражданин Украины, подчеркнул вице-премьер, является свободным человеком, и только ему самому решать, оставаться ли за границей или возвращаться на родину.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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