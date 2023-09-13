Крупные профсоюзы Великобритании отказались подписать заявление с осуждением российской спецоперации на Украине. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

По данным издания, на конференции Британского конгресса тред-юнионов в Ливерпуле планировалось единогласное принятие заявления «Солидарность с Украиной», однако Профсоюз пожарных бригад (FBU) выступил против инициативы. Представитель FBU Джейми Ньюэлл отметил, что не поддерживает спецоперацию, однако также не считает приемлемыми поставки британских вооружений на Украину. По его мнению, эскалация не пойдет на пользу рабочему классу в России и на Украине.

Уточняется, что Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз (RMT) также воздержался при голосовании. Тем не менее, заявление по итогам конференции было принято большинством голосов.

11 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) Вооруженных сил Российской Федерации будет продолжаться для прекращения ударов со стороны Украины по территории РФ. Он отметил, что киевские власти не гнушаются практики террористических атак, покушений на известных людей и ударов по гражданским целям.

До этого глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев предложил россиянам воздержаться от поездок в Европу до окончания специальной военной операции на Украине.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.