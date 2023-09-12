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Посол Израиля анонсировал скорую встречу Зеленского и Нетаньяху

Посол Израиля: встреча Зеленского и Нетаньяху пройдет на полях Генассамблеи ООН

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Встреча украинского президента Владимира Зеленского и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху пройдет в ближайшие дни. Об этом заявил посол Израиля на Украине Михаил Бродский, передает РИА Новости.

«Встреча Нетаньяху-Зеленский состоится в ближайшие дни в Нью-Йорке. Лидеры двух стран примут участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН», — сказал он.

7 сентября Нетаньяху в рамках телефонного разговора с Зеленским обсудил продолжение израильской помощи Киеву, в том числе украинским беженцам в стране, а также продвижение помощи в разработке гражданских систем противовоздушной обороны.

До этого канцелярия премьер-министра Израиля сообщала, что правительство страны продлило до конца 2023 года действие программы по оказанию гуманитарной помощи украинским беженцам. Уточнялось, что речь идет о дальнейшем медицинском обслуживании, включая проведение жизненно необходимых процедур.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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