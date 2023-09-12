Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Дании не пустили в страну заместителя главы российского Минздрава

Власти Дании отказали во въезде в страну заместителю главы Минздрава РФ Салагаю

close
100%
Depositphotos

Власти Дании отказали во въезде в страну заместителю главы Минздрава России Олегу Салагаю, сообщила пресс-служба посольства РФ в Копенгагене.

В дипведомстве сообщили, что с 12 по 14 сентября в Копенгагене проходит региональное совещание Всемирной организации здравоохранения, на котором предлагалось поучаствовать Олегу Салагаю.

Однако, когда замглавы министра здравоохранения прибыл в аэропорт Каструп, ему отказали во въезде, заявили в посольстве.

«Датские власти беспардонно нарушили свои обязательства по обеспечению беспрепятственного доступа на мероприятия в Дании официальных представителей стран – участниц ВОЗ, в том числе России, учитывая, что Европейское региональное бюро ВОЗ расположено в Копенгагене», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

Посольство подчеркнуло, что будет добиваться от датских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом.

В июне зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая рассказала, что в США пытаются вербовать российских дипломатов.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях