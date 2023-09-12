Власти Дании не пустили в страну заместителя главы российского Минздрава

Власти Дании отказали во въезде в страну заместителю главы Минздрава России Олегу Салагаю, сообщила пресс-служба посольства РФ в Копенгагене.

В дипведомстве сообщили, что с 12 по 14 сентября в Копенгагене проходит региональное совещание Всемирной организации здравоохранения, на котором предлагалось поучаствовать Олегу Салагаю.

Однако, когда замглавы министра здравоохранения прибыл в аэропорт Каструп, ему отказали во въезде, заявили в посольстве.

«Датские власти беспардонно нарушили свои обязательства по обеспечению беспрепятственного доступа на мероприятия в Дании официальных представителей стран – участниц ВОЗ, в том числе России, учитывая, что Европейское региональное бюро ВОЗ расположено в Копенгагене», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

Посольство подчеркнуло, что будет добиваться от датских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом.

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