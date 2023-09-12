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В офисе Зеленского заявили, что КНР и Индия не анализируют последствия собственных шагов

Подоляк заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Новому изданию» заявил, что Китай и Индия имеют слабый интеллектуальный потенциал.

По его мнению, проблема этих государств состоит в том, что они «не анализируют последствия собственных шагов».

«Слабый интеллектуальный потенциал этих стран. Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают, эффективно зарабатывают, таак же, как Турция. Красиво звучит — мы соблюдаем потребности наших национальных интересов», — сказал советник Зеленского.

При этом Подоляк подчеркнул, что Индия хоть уже и «ездит по поверхности Луны, однако это не говорит о том, что она точно понимает, что такое современный мир».

Также Михаил Подоляк охарактеризовал Организацию Объединенных Наций как «контору по зарабатыванию денег на хорошую старость», а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Красный Крест как «фиктивные организации». По его словам, эти организации лишь продолжают засорять сознание, озвучивая свои «мусорные оценки».

Ранее слова Подоляка об ударах по Крыму назвали манипуляцией.

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