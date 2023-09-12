Путин оценил заявление сооснователя «Яндекса» Воложа с критикой спецоперации

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что заявление сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа с критикой спецоперации на Украине связано с его переездом в Израиль, передает издание РБК.

«Он живет в Израиле, и могу представить себе, что чтобы жить там на хорошем уровне и иметь там хорошие отношения с властями, он и вынужден делать определенные заявления», — сказал Путин.

Волож, как отметил президент, долгое время молчал, а затем решил сделать свое критическое заявление о действиях РФ на Украине. При этом он подчеркнул, что основатель «Яндекса» — талантливый человек, создавший хорошую компанию. Путин пожелал ему хорошей жизни в Израиле, но добавил, что добившиеся успеха в России люди должны сохранять «чувство совести».

Аркадий Волож покинул пост гендиректора «Яндекса» и руководящие должности в международных дочерних структурах группы в июне 2022 года после включения в санкционный список Евросоюза.

В конце августа газета The Financial Times писала, что экс-гендиректор «Яндекса» направил властям Евросоюза запрос об исключении его из санкционных списков,

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».