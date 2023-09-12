Путин назвал Илона Маска выдающимся человеком

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что считает американского бизнесмена Илона Маска выдающимся человеком, передает ТАСС.

«Что касается частного бизнеса, Илона Маска, — он, безусловно, выдающийся человек. Это надо признать ...», — сказал Путин и выразил уверенность, что это признают во всем мире.

Кроме того, президент назвал главу Tesla, основателя SpaceX и владельца других компаний активным и талантливым бизнесменом.

В августе журнал New Yorker, ссылаясь на высокопоставленных чиновников американского министерства обороны, сообщал, что Илон Маск осенью прошлого года провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам одного из источников журнала, Маск разговаривал с Путиным за несколько недель до того, как опубликовал в Twitter собственный вариант мирного плана по Украине.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».