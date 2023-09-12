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Путин назвал Илона Маска выдающимся человеком

Путин: Илон Маск выдающийся человек, это признают во всем мире

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AP/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что считает американского бизнесмена Илона Маска выдающимся человеком, передает ТАСС.

«Что касается частного бизнеса, Илона Маска, — он, безусловно, выдающийся человек. Это надо признать ...», — сказал Путин и выразил уверенность, что это признают во всем мире.

Кроме того, президент назвал главу Tesla, основателя SpaceX и владельца других компаний активным и талантливым бизнесменом.

В августе журнал New Yorker, ссылаясь на высокопоставленных чиновников американского министерства обороны, сообщал, что Илон Маск осенью прошлого года провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам одного из источников журнала, Маск разговаривал с Путиным за несколько недель до того, как опубликовал в Twitter собственный вариант мирного плана по Украине.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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