Трамп оценил возраст Байдена для работы президентом США

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что возраст не является помехой для исполнения американским лидером Джо Байденом своих обязанностей, однако тот слишком некомпетентен для управления Соединенными Штатами. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп подчеркнул, что во время президентства Байдена Соединенные Штаты стали «тенью самих себя».

Он также призвал применить 25-ю поправку к Конституции США, в том числе определяющую порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности главы государства.

До этого Байден, комментируя высказывания по поводу его возраста, заявил, что он с годами становится только мудрее и продолжит политическую деятельность.

Он подчеркнул, что выполнял свою работу дольше, чем кто-либо и планирует продолжить это с помощью граждан США.

Байден также раскритиковал бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявив, что в годы его президентства страна теряла рабочие места.

20 ноября 2023 года Байдену исполнится 81 год.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.