Французский политик, председатель партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ущемила права россиян, запретив им въезд на личном транспорте в страны Евросоюза. Об этом Филиппо написал на своей странице в социальной сети X (бывшей Twitter).

По словам политика, фон дер Ляйен объявила, что отныне всем русским запрещено ввозить в ЕС автомобили, мобильные телефоны и даже туалетную бумагу. «Наверное, это и есть «европейские ценности», не так ли?!» — возмутился Филиппо. По его мнению, все эти действия направлены на нагнетание напряженности, поддержание войны, подчинение Европы американской неоконсервативной повестке.

Ранее сообщалось, что лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что ложь украинского президента Владимира Зеленского, касающаяся падения российских беспилотников на территории Румынии, может спровоцировать начало третьей мировой войны.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.