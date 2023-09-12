В Кремле прокомментировали отсутствие встреч Путина с западными лидерами

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать отказ российского лидера от очного участия в последних саммитах «двадцатки» заявил, что у Владимира Путина нет потребности во встречах с лидерами стран Запада, когда она появится, такие контакты состоятся.

«У Путина сейчас нет потребности встречаться с этими людьми (лидерами стран Запада. — «Газета.Ru»), ибо эта встреча не может добавить ничего конструктивного к нашей повестке дня», — сказал представитель Кремля, отметив, что этот вывод сделан на основании суждений представителей этих государств.

При этом Песков подчеркнул, что международный график Путина «весьма и весьма активный, но в тех направлениях, которые являются конструктивными» и которые отвечают российским интересам.

Представитель Кремля добавил, что когда придет время встречаться с представителями западных государств, это обязательно будет сделано.

До этого турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что провел обстоятельные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва не исключил возможность ареста Путина в случае его визита в Бразилию.