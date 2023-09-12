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Экс-аналитик ЦРУ заявил, что ответ России на санкции привел к реорганизации миропорядка

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ответ России на санкции ведет к новому мироустройству

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Alet Pretorius/Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что российский ответ на западные санкции стал отправной точкой рождения нового мироустройства.

По его мнению, в настоящее время идет полная реорганизация миропорядка.

«То, что произошло в результате одновременного ввода антироссийских экономических санкций и все более агрессивной риторики и угроз в адрес Китая и России, побудило Москву и Пекин, как вы заметили, более усердно работать над созданием нового миропорядка», — сказал Джонсон.

Он добавил, что, хотя БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) существует уже давно, недавние события вдохнули в содружество жизнь.

Аналитик уверен, что такие изменения идут к тому, что Соединенные Штаты лишатся статуса ведущей мировой державы.

До этого вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что, по его мнению, РФ и КНР получили «серьезный урок» и больше не будут «доверяться» доллару и евро.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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