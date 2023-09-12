Пашинян оценил переговоры с Эрдоганом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает полезной свою сегодняшнюю телефонную беседу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, разговор с Эрдоганом был содержательным и важным. Пашинян считает, что существуют взаимные позиции сторон о том, что всегда должно быть общение по тем или иным нюансам.

До этого Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обменялись мнениями о ситуации на Южном Кавказе и пришли к мнению, что необходимо продолжать дипломатические усилия для установления долгосрочного мира в регионе.

2 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван придает важность нормализации отношений с Анкарой, не связывая этот процесс с урегулированием конфликта с Баку.

До этого Пашинян и Эрдоган провели телефонный разговор, в рамках которого они обсудили ряд вопросов, в том числе по треку нормализации отношений между двумя государствами.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.