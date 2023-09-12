Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Литва намерена выдавать белорусским гражданам специальные паспорта иностранцев

МВД Литвы планирует выдавать гражданам Белоруссии специальные паспорта

close
100%
Depositphotos

Заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс заявил, что граждане Белоруссии, проживающие на литовской территории и потерявшие возможность получить белорусский паспорт, будут обеспечиваться специальными паспортами для иностранцев, сообщает Associated Press (AP).

Такие паспорта будут выдаваться белорусам, которые имеют официальное разрешение на проживание в Литве, но при этом не обладают действительными паспортами или проездными документами. Абрамавичюс отметил, что литовский спецпаспорт для иностранцев имеет срок действия более одного года, но парламент страны может увеличить его.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии разрешили забирать паспорта у проживающих за рубежом граждан. Указ № 278 «О порядке выдачи документов и совершения действий» подписал президент страны Александр Лукашенко.

Белорусские дипломатические миссии перестанут продлевать старые и выдавать новые паспорта белорусам, которые проживают за пределами страны. Теперь этим вопросом будут заниматься только органы внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства, в отдельно прописанных случаях — в МИД республики.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях