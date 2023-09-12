Литва намерена выдавать белорусским гражданам специальные паспорта иностранцев

Заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс заявил, что граждане Белоруссии, проживающие на литовской территории и потерявшие возможность получить белорусский паспорт, будут обеспечиваться специальными паспортами для иностранцев, сообщает Associated Press (AP).

Такие паспорта будут выдаваться белорусам, которые имеют официальное разрешение на проживание в Литве, но при этом не обладают действительными паспортами или проездными документами. Абрамавичюс отметил, что литовский спецпаспорт для иностранцев имеет срок действия более одного года, но парламент страны может увеличить его.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии разрешили забирать паспорта у проживающих за рубежом граждан. Указ № 278 «О порядке выдачи документов и совершения действий» подписал президент страны Александр Лукашенко.

Белорусские дипломатические миссии перестанут продлевать старые и выдавать новые паспорта белорусам, которые проживают за пределами страны. Теперь этим вопросом будут заниматься только органы внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства, в отдельно прописанных случаях — в МИД республики.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.