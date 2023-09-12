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В Госдепе прокомментировали контакты Блинкена и Лаврова на саммите G20

Госдеп: Блинкен и Лавров не контактировали на саммите G20 в Индии

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что главы и члены делегаций Российской Федерации и США на саммите G20 в Индии не имели никаких двусторонних контактов. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что между Лавровым и Блинкеном не было никаких взаимодействий.

«Мне неизвестно о каких-либо контактах между американской и российской делегациями. Я не могу исключить, что кто-то кому-то в коридоре сказал «привет», но, насколько я знаю, предметных контактов не было», — подчеркнул Миллер.

До этого Блинкен выразил уверенность в том, что заявление по итогам саммита «Группы двадцати» (G20) по кризису на Украине не являлось слабым.

Накануне вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что итоговая декларация G20 свидетельствует о провале антироссийских инициатив Запада, что подтверждает успех международного сообщества в постепенной деукраинизации мировой повестки. По словам Косачева, присоединение к G20 Африканского союза может привести к росту влияния мирового большинства и благодаря этому пытаться навязать только темы, интересные Западу, будет труднее.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.

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