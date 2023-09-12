Пашинян прокомментировал визит своей супруги на Украину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что визит его супруги Анны Акопян на Украину стали неуместно политизировать. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пашиняна, его супруга достаточно давно вовлечена в деятельность «форума первых леди и джентльменов» и в рамках этого партнерства участвует в мероприятиях. В ближайшее время подобное событие планируют провести в Армении, подчеркнул премьер.

До этого жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян отправилась в Киев, чтобы принять участие в саммите, организованном женой президента Украины Еленой Зеленской.

Елена Зеленская рассказала, что на саммите будет обсуждаться влияние на людей не только вооруженных конфликтов, но и эпидемий, землетрясений и других природных катаклизм. Также гости будут говорить о последствиях экономического кризиса, терактов.

В этом году на саммит также прибыли супруги глав Великобритании, Японии, Турции, Испании, Чехии, Дании, Израиля, Европейского союза и ряда других государств.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.