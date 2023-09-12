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В Киеве заявили, что Зеленский не отвечает за коррупцию на Украине

Арахамия снял ответственность за коррупцию на Украине с Зеленского

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Ida Marie Odgaard/Reuters

Руководитель фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия заявил, что данные социологического исследования, в котором 80% респондентов согласились с утверждением, что прямую ответственность за коррупцию в правительстве несет президент страны Владимир Зеленский, являются манипулятивными. Арахамия также добавил, что борьба с коррупцией не находится в зоне ответственности Зеленского. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

По словам Арахамия, в сети распространяют манипулятивное исследование о том, что украинцы якобы считают, что за всю бытовую коррупцию отвечает президент страны. При этом, когда Зеленский предложил приравнять коррупцию к государственной измене, «в политикуме начались вопли о «закручивании гаек»». Почему же тогда, задал вопрос Арахамия, именно президент должен отвечать за «брусчатку, стадионы, теннисные корты и прочий хлам?».

Арахамия выразил надежду, что украинские антикоррупционные органы усилят свою работу, в том числе информационную, чтобы президент Зеленский мог заниматься боевыми действиями и международной дипломатией, а независимая антикоррупционная вертикаль — большой коррупцией в стране.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов получили британское гражданство.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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