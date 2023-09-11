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В Париже сочли преувеличенной реакцию МИД РФ на недопуск журналистов

Париж прокомментировал недопуск российских журналистов на речь Макрона

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Rafael Yaghobzadeh/AP

МИД Франции отказался комментировать заявление официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о недопуске российских журналистов на брифинг президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас нет комментариев касательно заявлений официального представителя МИД России», — заявили во французском МИД.

В ведомстве обвинили Захарову в «преувеличениях», отметив, что дипломат якобы ими «хорошо известна».

10 сентября представитель МИД РФ назвала недопуск российской журналистки на мероприятие в рамках саммита G20 актом расовой дискриминации. По ее словам, представители команды президента Франции отказали в допуске на брифинг главному редактору Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерине Надольской.

Журналистка приезжала с флагом РФ на саммит БРИКС, то же самое она решила повторить и на G20. В итоге на саммите образовалась очередь за фото с триколором.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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