В Париже сочли преувеличенной реакцию МИД РФ на недопуск журналистов

МИД Франции отказался комментировать заявление официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о недопуске российских журналистов на брифинг президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас нет комментариев касательно заявлений официального представителя МИД России», — заявили во французском МИД.

В ведомстве обвинили Захарову в «преувеличениях», отметив, что дипломат якобы ими «хорошо известна».

10 сентября представитель МИД РФ назвала недопуск российской журналистки на мероприятие в рамках саммита G20 актом расовой дискриминации. По ее словам, представители команды президента Франции отказали в допуске на брифинг главному редактору Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерине Надольской.

Журналистка приезжала с флагом РФ на саммит БРИКС, то же самое она решила повторить и на G20. В итоге на саммите образовалась очередь за фото с триколором.

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