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Пашинян описал ситуацию на границе с Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян заявил о скоплении сил Азербайджана у Нагорного Карабаха

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Tigran Mehrabyan/PAN Photo via Reuters

Сейчас ситуация на границе Армении и Азербайджана остается напряженной, так как Баку продолжает скапливать военные силы. Об этом в интервью Общественному телеканалу страны заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Азербайджан скапливает силы у нашей границы, у Нагорного Карабаха», — отметил он.

7 сентября Пашинян заявил на заседании правительства, что Азербайджан сосредоточил войска вдоль границы со страной и разделительной линии с Нагорным Карабахом. Позже МИД Азербайджана назвал слова армянского премьера «политической манипуляцией».

С 11 сентября в Армении начались совместные военные учения с США. Официальная цель учений — повышение уровня совместимости подразделений для международных миротворческих миссий. Ожидается, что учения закончатся 20 сентября.

Днем 11 сентября Пашинян провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они согласились, что необходимо продолжать дипломатические усилия для установления долгосрочного мира в регионе.

Ранее в Армении призвали Пашиняна принять помощь ОДКБ.

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