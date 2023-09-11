Пашинян описал ситуацию на границе с Азербайджаном

Сейчас ситуация на границе Армении и Азербайджана остается напряженной, так как Баку продолжает скапливать военные силы. Об этом в интервью Общественному телеканалу страны заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Азербайджан скапливает силы у нашей границы, у Нагорного Карабаха», — отметил он.

7 сентября Пашинян заявил на заседании правительства, что Азербайджан сосредоточил войска вдоль границы со страной и разделительной линии с Нагорным Карабахом. Позже МИД Азербайджана назвал слова армянского премьера «политической манипуляцией».

С 11 сентября в Армении начались совместные военные учения с США. Официальная цель учений — повышение уровня совместимости подразделений для международных миротворческих миссий. Ожидается, что учения закончатся 20 сентября.

Днем 11 сентября Пашинян провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они согласились, что необходимо продолжать дипломатические усилия для установления долгосрочного мира в регионе.

Ранее в Армении призвали Пашиняна принять помощь ОДКБ.