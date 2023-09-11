Экс-советник Пентагона заявил, что Украина не оправится после окончания конфликта

Украина не сможет оправиться после окончания конфликта и в этом «заслуга» Вашингтона, считает экс-советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, передает РИА Новости.

«Мы разрушили страну. Я не думаю, что они восстановятся и через годы, десятки лет», — написал он в соцсети X.

Макгрегор подчеркнул, что все заявления о том, что Запад может хоть как-то навредить России, являются одной большой ложью. Он обратил внимание на то, что у России много преимуществ перед Украиной, в частности самое современное оружие и мощные Вооруженные силы.

Ранее Макгрегор называл конфликт на Украине провальной попыткой США уничтожить Россию.

Макгрегор также сообщал, что в Вооруженных силах Украины ходят разговоры по поводу устранения президента Владимира Зеленского.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.