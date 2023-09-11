В МИД РФ обвинили Гросси в замалчивании аспектов по оружию с обедненным ураном

Замалчивание генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси всех аспектов проблемы применения боеприпасов с обедненным ураном недопустимо. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила заявление Гросси, что применение боеприпасов с обедненным ураном не влечет за собой значительных радиологических последствий.

«Господин Гросси <…> явно не договаривает. И такое <…> замалчивание проблемы недопустимо», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Она обратила внимание на чрезвычайную опасность обедненного урана, как тяжелого металла, как для человека, так и для окружающей среды. По словам дипломата, использование этого вещества в составе боеприпасов станет причиной образования крайне токсичных аэрозолей.

Захарова отметила, что господин Гросси не рассказал, что «при пробитии брони» стержень из обедненного урана нагревается и может воспламениться, еще худшие последствия вызывает облицовка кумулятивного снаряда.

11 сентября в МАГАТЭ заявили о незначительных радиологических последствиях снарядов с ураном.

Ранее Симоньян предложила предъявить Западу ультиматум из-за снарядов с ураном для ВСУ.