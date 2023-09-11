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В Анкаре сочли бесполезным давление на Турцию по вступлению Швеции в НАТО

Турция назвала давление по членству Швеции в НАТО неприемлемым и бесполезным

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IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Давление на турецкие власти в процессе одобрения членства Швеции в НАТО неприемлемо и бесполезно. Об этом заявил РИА Новости источник в администрации президента страны.

«Неприемлемо какое-либо давление на Турцию по этому вопросу», — отметил он.

Источник напомнил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял о бесполезности подобных намерений. По его словам, решение Анкары напрямую зависит от предпринятых Стокгольмом шагов в рамках заявленных обязательств. Он подчеркнул, что пока не все они выполнены.

Эрдоган ранее заявил, что в Вашингтоне увязывают вопрос о продаже Турции истребителей F-16 с одобрением Анкарой заявки Стокгольма на вступление в НАТО. Он обратил внимание, что сначала это решение должно принять Великое национальное собрание (парламент) Турции. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил надежду на прогресс в вопросе ратификации Турцией членства Швеции в блоке.

11 сентября стало известно, что НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны.

Ранее в Турции назвали «крайне низкими» шансы Армении на вступление в НАТО.

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