Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эрдоган раскритиковал Запад за невыполнение обещаний в течение 50 лет

Эрдоган заявил, что Запад создает препятствия для вступления Турции в Евросоюз

close
100%
Francisco Seco/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад полвека не держит данное слово, создавая препятствия для вступления страны в ЕС. Об этом сообщило РИА Новости.

«Европейский союз пятьдесят лет нас тормозит», — сказал турецкий лидер.

Он отметил, что политические силы Анкары снова встречались с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и предупредили, что «эти весы не выдержат такой нагрузки».

10 сентября Эрдоган вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем обсудили возможное членство страны в Евросоюзе.

Накануне турецкий лидер заявил о необходимости реформирования СБ ООН. По его мнению, международные организации необходимо сделать демократичными, справедливыми, прозрачными и эффективными с более широким представительством. С таким заявлением президент Турции выступил на встрече лидеров стран группы МИКТА (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия), прошедшей на полях саммита G20.

Ранее политолог обратил внимание на странный момент во встрече Путина и Эрдогана.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях