Эрдоган раскритиковал Запад за невыполнение обещаний в течение 50 лет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад полвека не держит данное слово, создавая препятствия для вступления страны в ЕС. Об этом сообщило РИА Новости.

«Европейский союз пятьдесят лет нас тормозит», — сказал турецкий лидер.

Он отметил, что политические силы Анкары снова встречались с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и предупредили, что «эти весы не выдержат такой нагрузки».

10 сентября Эрдоган вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем обсудили возможное членство страны в Евросоюзе.

Накануне турецкий лидер заявил о необходимости реформирования СБ ООН. По его мнению, международные организации необходимо сделать демократичными, справедливыми, прозрачными и эффективными с более широким представительством. С таким заявлением президент Турции выступил на встрече лидеров стран группы МИКТА (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия), прошедшей на полях саммита G20.

Ранее политолог обратил внимание на странный момент во встрече Путина и Эрдогана.