В Кремле отреагировали на решение Армении о военных учениях с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Москва проанализирует с Ереваном решение Армении провести военные учения с США, а не с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Наверное, для нас это решения, которые требуют весьма и весьма глубокого анализа», — сказал он.

Представитель Кремля указал, что необходимо разобраться, по какой причине в Ереване принимаются подобные решения, какие цели преследуются. Он подчеркнул, что Россия «будет пытаться понять это».

Кроме того, Песков отметил, что Российская Федерация не боится потерять союзника в лице Армении, поскольку Москва и Ереван остаются очень близкими союзниками и партнерами.

«У нас могут быть определенные проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно в рамках диалога, потому что логика развития и национальные интересы двух государств диктуют необходимость углубления нашего союзничества и партнерства», — сказал он.

До этого сообщалось, что в Армении начались совместные военные учения с Соединенными Штатами. Они будут проходить с 11 по 20 сентября.

Ранее в МИД РФ заявляли о доверии к мудрости армянского народа.