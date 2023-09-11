Берлин допустил санкции против ответственных за выборы в новых регионах РФ

Власти Германии допустили введение санкций в отношении лиц, ответственных за проведение выборов в новых регионах РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства иностранных дел ФРГ.

«Санкции ЕС против лиц, ответственных за выборы, проведенные на оккупированных Россией территориях Украины, возможны», — говорится в сообщении.

До этого председатель избирательной комиссии Донецкой народной республики Владимир Высоцкий говорил, что итоговая явка на выборах в Народный совет ДНР, с учетом досрочного голосования и голосования на экстерриториальных участках, составила более 90%.

Он отметил, что число избирателей, которые были внесены в списки на момент окончания голосования, составило 2 013 674.

10 сентября глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко заявила, что в ходе голосования появлялись сообщения о минировании избирательных участков, которые оказались ложными.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.