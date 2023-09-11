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Путин прибыл на судостроительный комплекс «Звезда»

Путин прибыл на судостроительный комплекс «Звезда» в Приморском крае

Президент России Владимир Путин приехал на судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС.

Там он примет участие в церемонии дачи имен двум танкерам арктического ледового класса.

Судостроительный комплекс «Звезда» — крупнейший в России судостроительный комплекс. Проект реализуется с 2016 года. За это время на воду спущено 12 судов.

До этого президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где состоится Восточный экономический форум (ВЭФ). Он примет участие в ряде встреч и проведет несколько совещаний. В частности, президент встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Также глава государства ознакомится с интерактивной презентацией, демонстрирующей результаты развития Дальнего Востока. Кроме того, он проведет совещание в режиме видеоконференцсвязи, в ходе которого будет обсуждаться программа развития дальневосточных городов.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Мероприятие организовано на территории Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский во Владивостоке.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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