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В Нидерландах заявили о победе России против США

Нидерландский депутат де Грааф: Россия победила в конфликте с США и НАТО

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Депутат голландской партии «Форум за демократию» (FVD), европарламентарий Марсель де Грааф заявил в социальной сети X (бывший Twitter), что Россия уже фактический победила в конфликте США и НАТО, в то время как Европейский союз уже во многом проиграл.

«Дедолларизация, расширение влияния Российской Федерации повсюду, кроме Запада, растущая экономика, устойчивость к западным санкциям», — написал он.

Он отметил, что о проигрыше Евросоюза говорят экономический спад, деиндустриализация, превращение в марионетку Соединенных Штатов, самоубийственные санкции.

«Итоги саммита G20 в Индии говорят сами за себя: Запад утратил возможность принуждать остальной мир к подчинению», — заключил голландский политик.

До этого вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявлял, что итоговая декларация «Большой двадцатки» свидетельствует о провале антироссийских инициатив западных стран, что подтверждает успех международного сообщества в постепенной деукраинизации мировой повестки.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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