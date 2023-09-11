Воскресенский победил на выборах главы Ивановской области

Действующий губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский (партия «Единая Россия») побеждает на выборах главы региона с 82,49% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии РФ.

На втором месте в ходе голосования оказался Александр Бойков от партии КПРФ, набрав 6,42% голосов. За ним следуют Дмитрий Шелякин от ЛДПР с 4,51% голосов, Павел Попов от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» с 2,58% голосов и Александр Орехов от партии «Коммунисты России» с 2,26% голосов.

До этого стало известно, что Дмитрий Азаров (партия «Единая Россия») побеждает на выборах губернатора Самарской области с 83,83% голосов.

В России 8 сентября стартовали выборы различного уровня. В этом году по всей стране прошло более 4000 избирательных кампаний в 85 субъектах при участии свыше 81 тыс. кандидатов. В частности, выборы состоялись в Москве, Подмосковье и впервые в новых регионах России. В большинстве субъектов голосование проходило в трехдневном формате и завершилось в единый день голосования — 10 сентября.

Ранее глава ЦИК РФ Памфилова заявила о бесполезности визита представителей НАТО на выборы в России.