Действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров (партия «Единая Россия») побеждает на выборах главы региона с 83,83% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии РФ.

На втором месте в ходе голосования оказался Алексей Лескин от партии КПРФ, набрав 6,73% голосов. За ним следуют Александр Степанов от ЛДПР с 4,28% голосов, Михаил Маряхин от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» с 1,75% голосов и Сергей Пухаев от партии «Новые люди» с 1,74% голосов.

Также стало известно, что Сергей Собянин победил на выборах мэра во всех районах Москвы, набрав 76,39% голосов после обработки 100% протоколов.

В России 8 сентября стартовали выборы различного уровня. В этом году по всей стране прошло более 4000 избирательных кампаний в 85 субъектах при участии свыше 81 тыс. кандидатов. В частности, выборы состоялись в Москве, Подмосковье и впервые в новых регионах России. В большинстве субъектов голосование проходило в трехдневном формате и завершилось в единый день голосования — 10 сентября.

Ранее глава ЦИК РФ Памфилова заявила о бесполезности визита представителей НАТО на выборы в России.