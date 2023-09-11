Стали известны результаты выборов губернатора Тюменской области

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин заявил, что действующий глава региона Александр Моор побеждает на выборах губернатора Тюменской области после обработки 100% протоколов. Об этом сообщает РИА Новости.

Моор получил 78,77% голосов.

«На первой позиции находится Моор Александр Викторович. За него проголосовали 1 069 735 избирателей», — сказал Халин.

Второе место у Дениса Садовникова от ЛДПР с 8,26%, на третьем месте расположился представитель КПРФ Иван Левченко с 7,93%, на четвертом — Владимир Пискайкин от СРЗП с 3,62%.

До этого глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщала, что Сергей Собянин победил на выборах мэра во всех районах Москвы.

По информации Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Собянин победил на выборах с 76,39% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК).

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