Совфед прокомментировал запрет россиянам ввозить смартфоны и авто в ЕС

Действия Европейского Союза, запретившего россиянам ввозить на свою территорию личные смартфоны и машины, являются дискриминацией по паспорту, уверен сенатор Совета Федерации Андрей Клишас. Об этом сообщается в Telegram-канале общественника.

«Мы неоднократно говорили, что санкции направлены против всех наших граждан, независимо от убеждений и политических взглядов. Дискриминация в чистом виде на основании паспорта», — пояснил глава конституционного комитета Совета Федерации Российской Федерации.

Как уточнил сенатор Совфеда, лишь ответные ограничения для жителей Евросоюза со стороны России могут повлиять на отмену подобных правил.

До этого врио руководителя ФТС Руслан Давыдов назвал беспределом запрет на ввоз в ЕС автомобилей. В Еврокомиссии подтверждали запрет гражданам России на въезд в страны Евросоюза с личными смартфонами, автомобилями и косметическими средствами.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.