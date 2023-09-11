Президент Бразилии отозвал свое заявление о визите Путина

Президент Бразилии Лула да Силва отозвал свое заявление о том, что его российского коллегу Владимира Путина не арестуют на следующем саммите G20, который пройдет в Бразилии. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

По словам да Силвы, он не уверен, что Путина не арестуют бразильские правоохранители в случае его визита в страну. Он пояснил, что решения принимает не правительство, а судебная власть Бразилии.

До этого да Силва приглашал Путина посетить саммит G20 в Бразилии и выражал желание поехать на саммит в России. Он добавил, что российский президент спокойно может приезжать, поскольку он будет гарантировать безопасность Путина как президент Бразилии, несмотря на то, что страна является членом Международного уголовного суда (МУС).

1 сентября кабмин Армении отправил Римский статут МУС в парламент страны для ратификации. Этот договор подписан 137 странами, но ратифицировали его 123 государства. В 2016 году РФ решила не вступать в этот договор.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС), и будет выстраивать действия, исходя из ответа армянской стороны.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».