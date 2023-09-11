Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Бразилии отозвал свое заявление о визите Путина

Лула да Силва не исключил возможность задержания Путина при визите в Бразилию

close
100%
Adriano Machado/Reuters

Президент Бразилии Лула да Силва отозвал свое заявление о том, что его российского коллегу Владимира Путина не арестуют на следующем саммите G20, который пройдет в Бразилии. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

По словам да Силвы, он не уверен, что Путина не арестуют бразильские правоохранители в случае его визита в страну. Он пояснил, что решения принимает не правительство, а судебная власть Бразилии.

До этого да Силва приглашал Путина посетить саммит G20 в Бразилии и выражал желание поехать на саммит в России. Он добавил, что российский президент спокойно может приезжать, поскольку он будет гарантировать безопасность Путина как президент Бразилии, несмотря на то, что страна является членом Международного уголовного суда (МУС).

1 сентября кабмин Армении отправил Римский статут МУС в парламент страны для ратификации. Этот договор подписан 137 странами, но ратифицировали его 123 государства. В 2016 году РФ решила не вступать в этот договор.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС), и будет выстраивать действия, исходя из ответа армянской стороны.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях