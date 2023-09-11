Присоединение Россией новых территорий вынуждает Евросоюз расширяться

Президент России Владимир Путин присоединением новых регионов подтолкнул лидеров Европейского Союза к разработке собственных планов по расширению. Об этом пишет европейское издание Politico.

В настоящее время предпринимаются шаги по привлечению в блок из 27 стран до восьми новых членов, отмечает издание.

Добавление новых стран, в том числе Украины – «откроет ящик Пандоры проблем», потребуются радикальные внутренние реформы, что спровоцирует годы борьбы между нынешними членами ЕС, считает Politico.

Несмотря на болезненные сложности любого процесса расширения, «агрессия России» убедила некоторые правительства ЕС, что они не могут позволить себе ждать, говорится в материале.

«Сейчас настал момент проявить смелость и изменить наш подход к расширению — чтобы шесть западнобалканских стран, каждая из них, а также Украина и Молдова вошли в нашу семью», — заявил изданию министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Ожидается, что расширение станет темой ежегодной речи президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о состоянии ЕС 13 сентября.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

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