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Врио смоленского губернатора Анохин лидирует на выборах

Анохин набрал 86,6% на выборах главы Смоленской области, обработано 99,3% протоколов

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Михаил Метцель/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин, который был выдвинут партией «Единая Россия», набрал 86,6% голосов на выборах главы региона. Об этом следует из данных онлайн-табло на сайте ЦИК.

Известно, что было обработано 99,3% протоколов.

В свою очередь представитель КПРФ Андрей Максимов получил 5,71%, у Михаила Ковалева из ЛДПР — 3,99%. Четвертая позиция у Романа Шклавца из партии «Коммунисты России» с 1,38%.

Выборы в РФ в Единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня, они начались 8 сентября. Основным днем является воскресенье, 10 сентября.

До этого президент международного форума БРИКС Пурним Ананд сообщал, что выборы в новых регионах России проходят прозрачно.

Также после обработки 100% протоколов Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы. Число голосов за действующего градоначальника 2 499 114, 76,39%.

Ранее в ЦИК России оценили ситуацию с электронным голосованием.

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