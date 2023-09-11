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Николаев победил на выборах главы Якутии

Николаев побеждает на выборах главы Якутии, набрав 75,77% голосов

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Пресс-служба главы Якутии

Действующий глава Якутии Айсен Николаев был переизбран избирателями на пост главы республики после обработки 100% протоколов. Об этом сообщил Центризбирком Якутии, передает ТАСС.

За него проголосовали 75,77% избирателей.

Кандидат от КПРФ Виктор Губарев набрал 10,41% голосов.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав 76,39% голосов.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял, что высокая явка на выборах продемонстрировала желание жителей новых регионов влиять на развитие страны. Он также сказал, что США и Европейский союз предпринимали попытки, чтобы выборы в России не состоялись.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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