Николаев победил на выборах главы Якутии

Действующий глава Якутии Айсен Николаев был переизбран избирателями на пост главы республики после обработки 100% протоколов. Об этом сообщил Центризбирком Якутии, передает ТАСС.
За него проголосовали 75,77% избирателей.
Кандидат от КПРФ Виктор Губарев набрал 10,41% голосов.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав 76,39% голосов.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял, что высокая явка на выборах продемонстрировала желание жителей новых регионов влиять на развитие страны. Он также сказал, что США и Европейский союз предпринимали попытки, чтобы выборы в России не состоялись.
Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.