Николаев победил на выборах главы Якутии

Действующий глава Якутии Айсен Николаев был переизбран избирателями на пост главы республики после обработки 100% протоколов. Об этом сообщил Центризбирком Якутии, передает ТАСС.

За него проголосовали 75,77% избирателей.

Кандидат от КПРФ Виктор Губарев набрал 10,41% голосов.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав 76,39% голосов.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял, что высокая явка на выборах продемонстрировала желание жителей новых регионов влиять на развитие страны. Он также сказал, что США и Европейский союз предпринимали попытки, чтобы выборы в России не состоялись.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.