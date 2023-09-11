Журналист-расследователь Кит Кларенберг написал в своей статье для Al Mayadeen, что существование Украины находится под угрозой из-за расширения НАТО.

«Сегодня, когда Россия и Украина находятся в состоянии конфликта, а политическое и военное будущее последней, если не само существование как государства, находится на волоске, слова недооцененного пророка Кеннана, похоже, становятся ужасной реальностью», — заявил обозреватель.

Так он прокомментировал Джорджа Кеннана, «архитектора холодной войны» и ключевой фигуры в создании Североатлантического альянса. После ратификации США расширения блока в 1998 году Кеннан заявлял, что это является трагической ошибкой и что со стороны России последует мощнейшая реакция.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что к расширению НАТО, которого изначально пыталась избежать Россия, привели действия РФ на Украине.

До этого бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что причиной начала конфликта на Украине стало расширение НАТО.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что планирование расширения присутствия сил альянса у границ России началось несколько лет назад.