Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД РФ предсказал новый кризис на Корейском полуострове

Дипломат Зиновьев: рост напряженности на Корейском полуострове предрекает кризис

close
100%
Reuters

Директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил о приближении нового кризиса на Корейском полуострове на фоне эскалации напряжения в отношениях между КНДР и Южной Кореей и США. Заявление было сделано дипломатом для ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«С прошлого года со стороны последних (США, Южной Кореи и Японии. — «Газета.Ru») наблюдаем наращивание военной активности в субрегионе», — заявил Зиновьев.

В качестве примера такого наращивания активности он указал на крупномасштабные военные учения и стягивании средств стратегического потенциала США вокруг Корейского полуострова.

24 июля в Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis. 20 июля в КНДР назвали заход такой субмарины в южнокорейские порты поводом для применения ядерного оружия. В ответ в Сеуле заявили, что применение ядерного оружия будет означать прекращение существования Северной Кореи.

15 августа глава минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна.

8 сентября КНДР спустила на воду подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

Все новости на тему:
ВЭФ-2023
Все новости на тему:
Конфликт в Корее
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях