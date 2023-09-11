МИД РФ предсказал новый кризис на Корейском полуострове

Директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил о приближении нового кризиса на Корейском полуострове на фоне эскалации напряжения в отношениях между КНДР и Южной Кореей и США. Заявление было сделано дипломатом для ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«С прошлого года со стороны последних (США, Южной Кореи и Японии. — «Газета.Ru») наблюдаем наращивание военной активности в субрегионе», — заявил Зиновьев.

В качестве примера такого наращивания активности он указал на крупномасштабные военные учения и стягивании средств стратегического потенциала США вокруг Корейского полуострова.

24 июля в Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis. 20 июля в КНДР назвали заход такой субмарины в южнокорейские порты поводом для применения ядерного оружия. В ответ в Сеуле заявили, что применение ядерного оружия будет означать прекращение существования Северной Кореи.

15 августа глава минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна.

8 сентября КНДР спустила на воду подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.