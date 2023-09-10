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Собянин набрал более 2,44 млн голосов на выборах мэра Москвы

Собянин набрал свыше 2,44 млн голосов после подсчета 91,3% протоколов

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РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин набрал 2 444 918 голосов на выборах в столице после подсчета 91,3% протоколов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

При этом депутат Мосгордумы Леонид Зюганов получил 261 323 голоса, вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов — 181 025 голосов.

Первый заместитель председателя руководителя фракции «Справедливая России — Патриоты — За правду» в Государственной думе Дмитрий Гусев набрал 126 150 голосов, а вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 170 517 голосов.

До этого председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что США и Евросоюз предпринимали попытки, чтобы выборы в России не состоялись.

Выборы в 85 российских регионах в рамках единого дня голосования прошли 8-10 сентября. В Москве выбирали мэра.

В 2010 году Мосгордума наделила Собянина полномочиями мэра столицы, в сентябре 2013-го он был избран мэром Москвы, в 2018-м переизбран на новый срок. На выборах-2023 конкурентами Собянина стали представитель партии «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Гусев, представитель «Новых людей» Владислав Даванков, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов и член ЛДПР Борис Чернышов.

Ранее в ЦИК дали рекомендации к выборам 2024 года.

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