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Собянин лидирует на выборах мэра Москвы после обработки 75,3% протоколов

Общественный штаб сообщил о лидерстве Собянина после обработки 75,3% протоколов

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин получил почти 2,4 млн голосов после обработки 75,3% протоколов, передает ТАСС данные Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

По информации штаба, после обработки 1658 протоколов Собянин получил 2 368 486 голосов — из них 2 053 954 электронные бюллетени, 314 532 — бумажные.

По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, в этом году в выборах приняло участие рекордное количество москвичей — более 3,285 млн человек.

Сергей Собянин в свою очередь поблагодарил горожан за активность и поддержку.

Выборы в 85 российских регионах в рамках единого дня голосования прошли 8-10 сентября. В Москве выбирали мэра.

В 2010 году Мосгордума наделила Собянина полномочиями мэра столицы, в сентябре 2013-го он был избран мэром Москвы, в 2018-м переизбран на новый срок. На выборах-2023 конкурентами Собянина стали представитель партии «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Гусев, представитель «Новых людей» Владислав Даванков, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов и член ЛДПР Борис Чернышов.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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