Собянин набрал более 2 млн голосов по данным электронного голосования

Мэр Москвы Сергей Собянин, по предварительным данным электронного голосования, набрал более двух миллионов голосов на выборах градоначальника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства города Артема Костырко.

«Победитель Сергей Семенович Собянин. Он набрал чуть больше чем два миллиона голосов», — заявил он.

Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что выборы мэра Москвы прошли с рекордной явкой.

Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова рассказала, что в выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов ТиНАО приняли участие почти 3,3 млн человек.

Председатель Центризбиркома Российской Федерации Элла Памфилова отметила, что наблюдение за выборами мэра в Москве проводится на эталонном уровне и год от года развивается к лучшему.

Ранее россиян предупредили о возможных изменениях в законах перед выборами президента.