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Эрдоган заявил, что провел обстоятельные переговоры с Лавровым на G20

Эрдоган заявил о проведении обстоятельных переговоров с Лавровым на саммите G20

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Presidential Press Office/Reuters

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что провел обстоятельные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Нью-Дели. Об этом сообщает РИА Новости.

«Главы МИД разных стран имели возможность здесь провести встречи. Мы провели длительную встречу здесь, на полях саммита, с господином Лавровым и обсудили последнюю ситуацию с ним. В понедельник я также был в Сочи с визитом», — сказал российский министр.

4 сентября сообщалось, что президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин завершили переговоры в Сочи. Одной из самых ожидаемых тем переговоров стало будущее зерновой сделки. Путин в начале переговоров отметил, что стороны обсудят ситуацию на Украине, зерновую сделку и Сирию. Эрдоган добавил, что переговоры с Путиным по вопросу «зерновой сделки» станут значимыми для мира и для африканских стран.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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